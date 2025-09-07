بعد يوم من البحث.. انتشال جثمان طالب غرق في نهر النيل بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي الطالب محمود سالم، من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقًا في نهر النيل مساء أمس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأفاد شهود عيان لـ مصراوي، أن الشاب سقط في المياه عند السادسة مساءً، قبل أن يتم العثور على جثمانه ظهر اليوم الأحد، في مياه النيل المار بقرية طنوب بمركز تلا، إذ تمكن الأهالي من انتشاله وسط حالة من الحزن الشديد.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء بالواقعة، وتبين أن الغريق طالب بالثانوية العامة، وجرى تحرير محضر بالحادث، فيما يستعد أهالي قرية زاوية البقلي لتشييع جثمانه عقب استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية.