إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الصالحية بالإسماعيلية

02:22 م الأحد 07 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد طريق الكيلو 11 – عزبة المنشار اتجاه الصالحية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم.

وتلقى مرفق الإسعاف بالإسماعيلية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ميدانيًا وتقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين يعانيان من كسور وكدمات وجروح متفرقة، ويخضعان حاليًا للفحوصات والإشاعات اللازمة لتحديد حالتهم الصحية بشكل دقيق.

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة موقع التصادم، ورفع آثاره لتسيير الحركة المرورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسماعيلية طريق الصالحية مستشفى أبو خليفة للطوارئ
