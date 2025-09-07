إعلان

قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بالوادي الجديد

01:53 م الأحد 07 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بمدينة الخارجة.

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، اليوم الأحد، أنه سيجري قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بالمدينة هي " النبوي المهندس – المروة – البساتين – حي الكهرباء " بسبب وجود عطل في الخط الرئيسي لمياه الشرب بقطر 6 بوصة بمنطقة البساتين أمام محطة أتوبيس النقل العام.

وأضاف جهاد، أن فترة قطع مياه الشرب ستبدأ من الساعة 4 عصر اليوم وحتى الساعة 8 مساء لحين إصلاح العطل في الخط ولذلك على المخابز والمستشفيات وقطاني الوحدات السكنية تدبير الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب في فترة الانقطاع لحين إصلاح العطل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد قطع مياه مدينة الخارجة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة