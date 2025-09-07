قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بمدينة الخارجة.

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، اليوم الأحد، أنه سيجري قطع مياه الشرب عن 4 أحياء سكنية بالمدينة هي " النبوي المهندس – المروة – البساتين – حي الكهرباء " بسبب وجود عطل في الخط الرئيسي لمياه الشرب بقطر 6 بوصة بمنطقة البساتين أمام محطة أتوبيس النقل العام.

وأضاف جهاد، أن فترة قطع مياه الشرب ستبدأ من الساعة 4 عصر اليوم وحتى الساعة 8 مساء لحين إصلاح العطل في الخط ولذلك على المخابز والمستشفيات وقطاني الوحدات السكنية تدبير الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب في فترة الانقطاع لحين إصلاح العطل.