الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل سائق توك توك طعنًا بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع سائق ميكروباص وآخرين، بسبب أولوية دخول محطة الوقود.

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من مستشفى يفيد وصول المدعو "محمد.ن"، مصاب بطعنات وجروح وتوفي عقب وصوله متأثرا بإصابته، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه.

وتبين من الفحص نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه أثناء قيادته التوك توك وآخر يقود سيارة ميني فان "تومانية" بسبب أولوية دخول محطة الوقود "البنزينة".

وكشفت التحريات تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما جرى فضها عقب تدخل الأهالي، إلا أن المتهم استعان بباقي المتهمين الآخرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء "خنجر ومطواة" وعادوا بعد نصف ساعة مستقلين السيارة.

وظل المتهمون يبحثون عن المجني عليه في منطقة عمله على التوك توك خاصته بشارع المكس، وسددوا له عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، وفروا هاربين، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة.

جرى نقل المتهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لكنه توفى متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر رقم 12688 لسنة 20125 جنح قسم شرطة مينا البصل.

وألقي القبض على المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.