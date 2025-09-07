القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن مشاركة الجامعة في فعاليات السيمنار الدولي لتدريب المعلمين المتميزين في الدول النامية، والذي تستضيفه جامعة زيجيانج الصينية حتى 18 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح "الجيزاوي" أن مشاركة جامعة بنها تأتي في إطار استراتيجيتها للانفتاح الدولي وتعزيز حضورها الأكاديمي بالخارج، مشيرًا إلى أن الفعالية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الجامعات العالمية، وتطوير قدرات المعلمين بما ينعكس على جودة التعليم الجامعي في مصر.

وتشارك الجامعة في السيمنار من خلال الدكتورة سحر عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني، ضمن وفد يضم نخبة من الخبراء والتربويين من عدة دول بينها: مصر، زيمبابوي، غامبيا، كرواتيا، وأوزبكستان.

وأكد رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتطوير مهارات المعلمين في الدول النامية، وتعزيز التبادل التربوي والثقافي بين الصين وشركائها، وذلك في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تسعى لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعليم والتنمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر عبد الرحمن عن اعتزازها بتمثيل جامعة بنها في هذه الفعالية الدولية، لافتة إلى أن المشاركة تمثل خطوة إيجابية لنقل التجارب التعليمية الناجحة، والاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير نظم إعداد المعلمين وتوظيف التكنولوجيا في التعليم. وأضافت أن البرنامج يتضمن محاضرات وورش عمل حول موضوعات معاصرة مثل كفاءات المعلم في العصر الرقمي، ونماذج تطوير التعليم في الصين، واستراتيجيات التعليم متعدد الثقافات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية من مسؤولي الجامعة الصينية المستضيفة، إلى جانب عروض تعريفية برؤية البرنامج وأهدافه، كما ألقى ممثلو الدول المشاركة كلمات أعربوا خلالها عن تقديرهم لهذه المبادرة التعليمية المتميزة.

ويشمل البرنامج أيضًا زيارات ميدانية إلى عدد من المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي وهانغتشو، للاطلاع على التجارب التربوية الرائدة ونماذج التعليم الريفي في الصين.