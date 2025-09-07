منع نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، منع نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل بسبب ارتفاع الأمواج، حيث رفعت أبراج المراقبة الرايات الحمراء حفاظًا على سلامة المصطافين والرواد.

وناشدت الإدارة المصطافين، الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم نزول البحر، مؤكدة أن الشواطئ مفتوحة أمام الزوار وليست مغلقة، إذ يسمح للمصطافين بالجلوس على الرمال فقط.

بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي مثل سيدي بشر والمندرة الرايات الخضراء والصفراء ما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، والاستماع جيدًا لتعليمات رجال الإنقاذ.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

يشار إلى أن الإسكندرية تشهد، اليوم، طقسًا حار رطب إذ تراوحت درجات الحرارة بين 25 درجة للصغرى و28 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة 59%.