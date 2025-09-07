"الحقوني أمي بتموت".. تفاصيل اقتحام مستشفى بنها بدراجة نارية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا بعد تداول صورة لواقعة غريبة داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي، حيث ظهر أحد المرافقين وهو يقود دراجة نارية يقلّ خلفه مريضًا بدا في حالة صحية حرجة.

وأوضحت الصورة المتداولة محاولة أفراد الأمن بالمستشفى التصدي لدخول الدراجة، إلا أن الموقف جذب انتباه رواد السوشيال ميديا وأثار سيلًا من التعليقات ما بين الاستغراب والتعاطف.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول داخل المستشفى أن المرافق انتهز فرصة فتح باب الاستقبال أثناء خروج سرير نقل مرضى، فاندفع مسرعًا مرددًا: "الحقوني.. أمي بتموت".

وأضاف المصدر أن المريضة كانت تعاني من جلطة بالمخ، وأن رد فعل نجلها جاء عفويًا بدافع الاستغاثة لإنقاذها.

وناشدت إدارة مستشفيات بنها الجامعية المواطنين ورواد مواقع التواصل تحري الدقة قبل تداول أي أخبار أو صور، مؤكدة أن المستشفى يعمل على مدار الساعة بكامل طاقته لاستقبال الحالات من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، رغم الضغوط الكبيرة الواقعة على الأطقم الطبية.