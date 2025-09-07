مصدر بـ إسعاف الشرقية يكشف عدد مصابي انهيار عقار الزقازيق



الشرقية- ياسمين عزت:

كشف الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، عدد مصابي حادث انهيار عقار شارع المكاتب جزئيا بمدينة الزقازيق.

قال مدير إسعاف الشرقية في تصريحات خاصة لمصراوي، إن انهيار العقار أسفر عن وقوع 3 مصابين، نافيا وقوع وفيات جراء الحادث.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى المنتزه بالزقازيق بمعرفة الأهالي، مؤكدا على أن الإسعاف لم يقل حالات إصابات أو وفيات إلى المستشفيات.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، يُفيد بتلقي بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب بالقرب من "استوديو ديانا".

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية، انهيار سور أو بلكونة المنزل على مخزن أسفل العقار.

وهرعت كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، فيما انتقل المحافظ المهندس حازم الأشموني إلى موقع البلاغ واللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية وكافة الجهات المعنية من المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.