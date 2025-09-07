السيطرة على حريق قرب كوبري الفحص القديم ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق اندلع بمخلفات زراعية عقب منطقة كوبري الفحص القديم بمدينة بنها، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع حريق في مخلفات بأرض زراعية بالمنطقة المشار إليها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية يرافقها رجال مباحث مركز شرطة بنها، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.