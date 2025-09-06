إعلان

220 فنانًا يبدعون في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات ببورسعيد -فيديو وصور

09:30 م السبت 06 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

أبدع 220 فنانًا في أوبريت حفل افتتاح أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، تحت شعار "تحدي وراء تحدي".

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

ونال أوبريت "تحدي وراء تحدي" الذي أخرجه الفنان عمرو عجمي، واستمر قرابة 15 دقيقة تجاوب وتفاعل كبير من الحضور، مشيدين بالأوبريت المقام بالتعاون بين الاتحاد المصري الرياضي للشركات وإدارات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

ويأتي الأوبريت من تأليف الكاتب محمد عبد الرؤوف، وتوزيع وتسجيل الفنان أحمد العجمي، ومساعدي الإخراج كل من: محمد شوقي، ومحمد غزال، وايه الغول، وبمشاركة فرق وزارة الشباب والرياضة، والإدارات المركزية لتنمية الشباب والنشء والرياضية.

