كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية كوم بليدة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، جنازة مهندس شاب لقى مصرعه في حادث اصطدام أثناء عمله في إحدى المجالات البترولية بمحافظة مطروح، وذلك بعد تنبأه بوفاته منذ شهر.

كان أهالي القرية استقبلوا جثمان المهندس الشاب وسط حالة من الدموع عقب تجمع الأهالي من مختلف الأعمار للمشاركة في جنازته فيما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته في قرية كوم بليدة.

كشف مصطفى عبدالعاطي، موظف، وخال الشاب المتوفي لـ"مصراوي"، عن ابن شقيقته الراحل أحمد عبدالعزيز جلال تنبأ بوفاته منذ حوالي شهرًا عندما أبلغه خلال حديثهما معًا بشعوره بالموت خلال حديثه معه عن الموت الفجأة للشباب وكان يوصيهم دائمًا على فعل الخير والتقرب إلى الله وكأنه يودع الدنيا، رافضًا الزواج رغم أنه وحيد والديه.

وقال إن ابن شقيقته كان يعمل في شركة متخصصة في البترول في رأس الحكمة بمحافظة مطروح فتعرض لحادث أليم باصطدامه بإحدى المعدات الثقيلة فاودت بحياته ما قوبل خبر الحادث بين أوساط القرية بحزن شديد نظرًا لعلاقته الطيبة بين الجميع.