"كانت بتنقل أنابيب".. إصابة شخصين في تصادم سيارة نقل مع ملاكي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب شخصان، اليوم السبت، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز وأخرى ملاكي، على الطريق الزراعي بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث بين سيارة النقل رقم "1563 ن ي و" وسيارة الملاكي رقم "7243 ي ب س"، وأسفر عن وقوع إصابات.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، يرافقها فريق من الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من رمضان ت.ي (30 عامًا) ومنتصر بالله م.ع (30 عامًا)، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.