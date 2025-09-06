‬اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي بالمنيا لدعم التنمية العمرانية

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، صدور قراره رقم (158) لسنة 2025 باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي، عقب موافقة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وطبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأوضح المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ملوي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم التنمية العمرانية المتكاملة، وتنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني داخل المدينة وفق الأسس والمعايير التخطيطية والقانونية المعتمدة.

وأكد المحافظ أن هذا القرار سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية والاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة المنيا، موجهاً الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار على أرض الواقع.