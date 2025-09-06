"سلاح أبيض وجروح خطيرة".. سيدة تتعرض للطعن على يد شقيق زوجها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في عزبة القصالي بقرية بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق، تحولت خلافات عائلية إلى جريمة دامية كادت أن تودي بحياة سيدة، بعد تعرضها للطعن والضرب على يد شقيق زوجها.

وأوضحت المجني عليها "منى خالد محمدي" تفاصيل الحادث لـ"مصراوي"، أنها من عزبة ميت حبيب التابعة لمركز شرطة بلبيس ومتزوجة في قرية بردين، ووجدت نفسها ضحية لعنف مروّع عندما هاجمها شقيق زوجها، "ن. س."، مساء أمس حوالي الساعة التاسعة والنصف.

وأشارت المجني عليها إلى أن الاعتداء لم يكن مجرد مشادة، بل حمل طابع الانتقام القاسي، إذ قام الجاني بضربها بعنف وطعنها بسلاح أبيض بعد مشادة في بيت العائلة، ما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد.

وأضافت أنها نُقلت إلى مستشفى الزقازيق العام، حيث خضعت لتدخل طبي عاجل أسفر عن تقطيب جروحها بـ 80 غرزة لإنقاذ حياتها.

وأثارت الواقعة صدمة كبيرة بين أهالي القرية، وتم تحرير محضر جنحة رقم 34699 بمركز شرطة الزقازيق، وتبين أن جذور الحادث تعود إلى خلافات عائلية متصاعدة.