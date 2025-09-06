تحقيق عاجل بالدقهلية بعد إساءة خطيب مسجد لاحتفالية المولد النبوي

الدقهلية - رامي محمود:



أثار تداول مقطع فيديو يظهر فيه خطيب مسجد يسئ لاحتفالية المولد النبوي الشريف في إحدى قرى محافظة الدقهلية حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر لـ"مصراوي" أن المسجد يقع في قرية بشلا بنطاق مركز ميت غمر، ولا يتبع إدارة أوقاف ميت غمر، وإنما يُدار من قبل بعض أهالي القرية، ما استدعى إحالة مدير إدارة الأوقاف والمفتش المختص للتحقيق.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المسجد يُعرف باسم "مسجد مكة المكرمة"، وظهر في مقطع الفيديو شخص يعتلي المنبر وكأنه يخطب عن المولد النبوي، ووجه عبارات مسيئة خلال الاحتفالية، منها قوله: "يوم منيل بستين نيلة".

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر توجيهاته فورًا بالتحقيق مع مدير إدارة ميت غمر، ومفتش المساجد، واستدعاء وكيل وزارة الأوقاف والمفتشين المختصين لمكتب الوزير لمتابعة الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المسجد يُدار بشكل مستقل من قبل الأهالي، دون إشراف دوري من قبل مديرية الأوقاف، ما سمح بتكرار مثل هذه التجاوزات دون رقابة.





