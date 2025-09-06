إعلان

تحقيق عاجل بالدقهلية بعد إساءة خطيب مسجد لاحتفالية المولد النبوي

02:55 م السبت 06 سبتمبر 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:


أثار تداول مقطع فيديو يظهر فيه خطيب مسجد يسئ لاحتفالية المولد النبوي الشريف في إحدى قرى محافظة الدقهلية حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر لـ"مصراوي" أن المسجد يقع في قرية بشلا بنطاق مركز ميت غمر، ولا يتبع إدارة أوقاف ميت غمر، وإنما يُدار من قبل بعض أهالي القرية، ما استدعى إحالة مدير إدارة الأوقاف والمفتش المختص للتحقيق.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المسجد يُعرف باسم "مسجد مكة المكرمة"، وظهر في مقطع الفيديو شخص يعتلي المنبر وكأنه يخطب عن المولد النبوي، ووجه عبارات مسيئة خلال الاحتفالية، منها قوله: "يوم منيل بستين نيلة".

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر توجيهاته فورًا بالتحقيق مع مدير إدارة ميت غمر، ومفتش المساجد، واستدعاء وكيل وزارة الأوقاف والمفتشين المختصين لمكتب الوزير لمتابعة الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المسجد يُدار بشكل مستقل من قبل الأهالي، دون إشراف دوري من قبل مديرية الأوقاف، ما سمح بتكرار مثل هذه التجاوزات دون رقابة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري الدقهلية احتفالية المولد النبوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر