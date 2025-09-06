من الفكرة إلى الواقع.. جامعة بنها تدرب طلابها على ريادة الأعمال (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها برنامجًا تدريبيًا خاصًا بمشروعات التخرج (المرحلة الأولى)، خلال الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر بمجمع الكليات، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرنامج يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



ويستهدف التدريب طلاب السنوات الرابعة والخامسة للعام الأكاديمي 2025/2026، بهدف تزويدهم بالمهارات العملية لإعداد خطة عمل متكاملة، تمكنهم من تحويل مشروعات التخرج من دراسات نظرية إلى مشروعات ريادية قابلة للتنفيذ.

وأشار الدكتور أيمن سمير، المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، إلى أن البرنامج يمتد على مدار ثلاثة أيام بواقع 21 ساعة تدريبية متواصلة، ويغطي موضوعات متنوعة تشمل إعداد خطة العمل، تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، ووضع الخطة التسويقية والمالية وصياغة المسودة النهائية للمشروع.

وأكد "سمير" أن البرنامج يمثل خطوة عملية لمساعدة الطلاب على الانطلاق بمشروعاتهم نحو سوق العمل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات المجتمعية والتنموية.







