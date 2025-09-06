محافظ الدقهلية يوجه بتحسين الخدمات وتخفيف التكدسات بعيادة بلقاس (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عيادة التأمين الصحي بمدينة بلقاس خلال جولة مفاجئة، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل العيادة والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

ولاحظ المحافظ خلال جولته وجود تكدسات كبيرة داخل العيادة نتيجة زيادة أعداد المرضى، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، كان من أبرزها نقص بعض الأدوية الأساسية، وعلى الفور وجّه بسرعة دراسة الموقف والعمل الفوري على حل جميع المشكلات لضمان راحة المرضى.

وأصدر مرزوق تعليماته لرئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنشاء استراحة انتظار للمرضى والمترددين بمساحة كافية تستوعب جميع المترددين على العيادة، على أن تكون مجهزة بمقاعد مريحة وإضاءة مناسبة، لتوفير بيئة لائقة للمرضى أثناء انتظارهم.

ووجّه المحافظ بضرورة تزويد الاستراحة بنظام صوتي لتنظيم عملية الدخول إلى العيادة بالترتيب، بما يضمن سير العمل بشكل أكثر انسيابية وكفاءة.

وكلف مرزوق الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بالتنسيق الفوري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتزويد عيادة بلقاس وكافة العيادات التابعة على مستوى المحافظة بالأدوية الناقصة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، بما يحقق سهولة حصول المرضى على العلاج دون معاناة.

وأكد محافظ الدقهلية أن تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة والمحافظة، مشددًا على المتابعة المستمرة لسير العمل بالعيادات ورفع تقارير دورية حول مستوى تقديم الخدمات للمرضى.





