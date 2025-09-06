محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء محمود محمد محمود أمين، مدير الكلية، يرافقه أعضاء هيئة التدريس والدارسون بالدورة رقم 55 وأسرهم، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين محافظة جنوب سيناء والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وخلال الزيارة، تعرف الوفد على أبرز المشروعات القومية وأوجه التطوير التي تشهدها المحافظة، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بزيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، مؤكدًا مكانتها العالمية كقبلة للسياحة الدولية ومركز لاستضافة المؤتمرات الكبرى.

وأشار المحافظ إلى النجاحات التي حققتها المحافظة عقب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، وما أعقبها من جوائز دولية مرموقة في مجالات الاستدامة والإدارة المحلية الذكية، بينها جائزة ICLEI العالمية.

كما استعرض المحافظ ملامح الاستراتيجية التنموية المتكاملة لجنوب سيناء التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2024، والتي تضمنت تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية: السياحي في شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، الثقافي والتراثي والعلاجي في الطور وسانت كاترين، التعديني والصناعي في أبو زنيمة وأبو رديس، التجاري واللوجستي في نويبع وطابا كمراكز للتجارة الدولية، رأس سدر للسياحة الداخلية والصناعات البيئية كبوابة شمالية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الطفرة النوعية التي تشهدها المحافظة بفضل المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، الذي يضم 22 مشروعًا في مرحلته الأولى، ليجعل المدينة قبلة عالمية للسياحة الدينية والروحانية والبيئية.

ولفت المحافظ كذلك إلى أهمية الفعاليات الدولية في دعم الترويج السياحي، مثل مهرجان الهجن الدولي الذي يعكس التراث البدوي الأصيل، وسباق السيارات الرياضية الدولي الذي شهد لأول مرة مشاركة كبرى العلامات العالمية في مصر.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظة جنوب سيناء وكلية الدفاع الوطني، كما قام المحافظ بتكريم ممثلي الدول العربية والأفريقية من الدارسين تقديرًا لمساهماتهم في دعم العلاقات الأكاديمية والدبلوماسية مع مصر.

وأعرب المحافظ عن تقديره العميق للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، باعتبارها صرحًا تعليميًا وبحثيًا رائدًا في إعداد وتأهيل القادة بمصر والدول الشقيقة والصديقة، متمنيًا للوفد طيب الإقامة والاستفادة من الزيارة.





