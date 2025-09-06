إعلان

بعد مأساة أبو تلات.. تجديد حبس مديرة أكاديمية الطيران بسوهاج 15 يومًا

01:43 م السبت 06 سبتمبر 2025

تجديد حبس مديرة أكاديمية الطيران بسوهاج 15 يومًا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت محكمة سوهاج الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس المدعوة أنغام. ص، 45 عامًا، حاصلة على دبلوم وتعمل مديرًا لأكاديمية خاصة للضيافة الجوية وعلوم الطيران، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد ضبطت المتهمة في 19 أغسطس الماضي، لقيامها بإدارة الأكاديمية دون ترخيص، وإيهام العديد من الشباب والفتيات بالحصول على شهادات معتمدة، وتوظيفهم بالمطارات المصرية وشركات السياحة الكبرى بعد انتهاء مدة الدراسة، مقابل مبالغ مالية.

واتهم المبلغون المدعو حسام. ح، رئيس مجلس إدارة الكيان، بالاحتيال والنصب، وهو هارب حتى الآن.

يُذكر أن حادث غرق سبعة شباب وفتيات وإصابة 32 آخرين وقع الشهر الماضي في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي بالإسكندرية، خلال معسكر تدريبي نظمته الأكاديمية التي تديرها المتهمة، والتي تم ضبطها لاحقًا.

