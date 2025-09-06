إعلان

دهب تتجمل.. تنظيف شواطئ اللاجونا وحملة توعية للزوار (صور)

01:17 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رفع المخلفات
  • عرض 4 صورة
    رفع القمامة
  • عرض 4 صورة
    حملة نظافة
جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة مكبرة لتنظيف شواطئ منطقة اللاجونا من المخلفات، بالتزامن مع تنظيم أنشطة توعوية لزوار المنطقة حول أهمية الحفاظ على البيئة، في إطار الجهود الرامية لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والسائحين.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب: "إن الوحدة المحلية تحرص على تنظيم حملات النظافة بشكل دوري في المناطق السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، خاصة مع تزايد أعداد السائحين خلال الفترة الحالية".

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى نقل المخلفات التي جُمعت إلى مواقع التجميع لفرزها والتعامل معها بشكل آمن، مشددًا على أهمية التزام رواد الشواطئ باستخدام صناديق القمامة المنتشرة بالمنطقة بدلًا من إلقاء المخلفات على الشاطئ، حفاظًا على نظافة البيئة وجمال المكان.

مدينة دهب جنوب سيناء حملة مكبرة اللاجونا مصطفى عابدين
