لمدة 18 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق كبرى شرق الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق شرقي المحافظة، بدءًا من العاشرة مساء اليوم السبت وحتى الرابعة عصر غد الأحد، أي لمدة تقترب من 18 ساعة، وذلك بسبب أعمال التطوير.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: سيدي بشر، العصافرة، والمندرة (قبلي وبحري)، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 45 ضمن خطة تطوير شرق الإسكندرية.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن الخدمة ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

واعتذرت شركة المياه للمواطنين عن الانقطاع وضعف المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق المتضررة.





