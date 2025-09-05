إعلان

إصابة شخصين في حادث تصادم تاكسي بعربة كارو بأسيوط -صور

10:42 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الحادث (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وعربة كارو على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط وديروط، وتحديدًا بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي تحمل لوحة رقم "1594 ي ع ا" وعربة كارو، ووجود مصابين في موقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، برفقة سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من: محمد.ع.ح (16 عامًا)، ومصطفى.ح.ج (5 أعوام)، نتيجة الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم الطريق الزراعي مدير أمن أسيوط مستشفى أسيوط العام النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025