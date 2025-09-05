إصابة شخصين في حادث تصادم تاكسي بعربة كارو بأسيوط -صور

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة أجرة وعربة كارو على الطريق الزراعي الرابط بين أسيوط وديروط، وتحديدًا بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي تحمل لوحة رقم "1594 ي ع ا" وعربة كارو، ووجود مصابين في موقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، برفقة سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من: محمد.ع.ح (16 عامًا)، ومصطفى.ح.ج (5 أعوام)، نتيجة الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.