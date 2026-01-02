المنيا - جمال محمد:

تنطلق، غدًا السبت، جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بخمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، لحسم 13 مقعداً يتنافس عليها 26 مرشحاً بعد أن تصدروا الأصوات خلال الجولة الأولى التي أُجريت يومي 10 و11 ديسمبر الماضي.

- خمسة دوائر أعيدت فيها الانتخابات

تجرى جولة الإعادة في الدوائر التي أُلغيّت نتائجها في الجولة السابقة وأُعيدت مرة أخرى، وهي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، المنيا الحديدة، مغاغة والعدوة وبني مزار، أبو قرقاص، ملوي، وديرمواس.

- كتلة تصويتية كبيرة

تعقد جولة الإعادة في 377 مقرًا انتخابيًا يضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

- مرشحون يحلمون بالمقعد البرلماني

تشهد الدائرة الأولى (مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة) منافسة بين 6 مرشحين هم: علي بدوي، سيد أبو بريدعة، أندرو أبو بيلاطس، أحمد حسين الصياد، محمود شكل، وعلاء السبيعي.

وفي الدائرة الثالثة (بني مزار ومغاغة والعدوة) يتنافس 8 مرشحين: حسين حسني غيته، محمود عبد الحفيظ، حمادة محمد حلبي، إيهاب عبد العظيم جابر، إيهاب خالد، محمد فرغلي، أبو الفتوح الشحات، ومصطفى منتصر غزاوي.

أما الدائرة الرابعة (أبو قرقاص) فتشهد الإعادة بين 4 مرشحين: مجدي سعداوي، حازم فاروق طه، مصطفى التوني، حسام أبو زيد.

وفي الدائرة الخامسة (مركز وبندر ملوي) يتنافس 6 مرشحين: وائل إسماعيل حسن، محمد مصطفى كمال، هيلا سلاسي ميخائيل، أسامة عبد الشكور، رياض عبد الستار، وحازم الدوري.

أما الدائرة السادسة (ديرمواس) فتشهد منافسة بين مرشحين اثنين هما: علاء قدري، وأشرف عبد العزيز أبو المكارم.