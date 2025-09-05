الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إصلاح تشقق أرضي سطحي في منطقتي سبورتنج وسان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية رصدت تداول شكاوى من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد وجود تشقق أرضي سطحي في منطقتي سبورتنج وسان ستيفانو بطريق الكورنيش.

وفي استجابة سريعة وفورية، وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق بإجراء أعمال الصيانة اللازمة في أسرع وقت لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها، وتأمين سلامة المواطنين وسيولة حركة المرور.

وأكدت محافظة الإسكندرية في بيان، اليوم، أن جميع أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة، وتتابع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة، حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.