شاب يذبح شقيقته بسبب الغيرة في الشرقية.. والأهالي: مريض نفسي

الشرقية – ياسمين عزت



شهدت قرية أبو جري في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 21 عامًا على إنهاء حياة شقيقته الطفلة، البالغة من العمر 3 سنوات، ذبحًا داخل منزل الأسرة.



تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة على يد شقيقها داخل منزلهم بالقرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهم بمساعدة الأهالي والتحفظ على أداة الجريمة.



كشفت التحريات الأولية أن المتهم يُدعى "عمر" 21 عامًا، وكان يتلقى علاجًا بإحدى المصحات النفسية، ويعاني من اضطرابات وأوهام شعر خلالها بسوء معاملة أسرته له، ما دفعه لارتكاب جريمته بحق شقيقته "سلمى" 3 سنوات.



وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى في أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.