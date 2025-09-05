ننشر أسماء 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

ينشر موقع "مصراوي" أسماء 17 شخصًا أصيبوا، اليوم الجمعة؛ ضحايا انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وضمت قائمة المصابين: نجلاء حميدة أبو الحسن، 28 سنة، أمل محمد جلال، 18 سنة، سلوى السيد حسن، 24 سنة، مانجة معروف مراد، 35 سنة، غالية أحمد إبراهيم، 37 سنة، أسماء صديق كامل، 26 سنة، أحمد علي أحمد، 24 سنة، يحيى السيد، 23 سنة، أحمد محمد أحمد، 24 سنة، إيمان السيد فايد، 15 سنة، محمد رجب محمد، 25 سنة، شعبان رجب محمد، 24 سنة، إيمان فضل محمد، 28 سنة، إسلام فتحي صابر، 13 سنة، علياء جود مندي، 15 سنة، عمرو سيد حسن، 18 سنة، أمل آدم عبد الغفار، 28 سنة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من قبل السائق، وجميع المصابين يقيمون بمركز مغاغة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وتم التحفظ على الميكروباص والسائق.