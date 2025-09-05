إعلان

بهجة الأطفال تخطف الأنظار.. إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد (صور)

03:01 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ مدينة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء المحافظة وزوارها من مختلف المحافظات، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية.

واستمتع الرواد بالسباحة والألعاب الشاطئية، في أجواء أسرية مليئة بالبهجة والمرح، خاصة بين الأطفال الذين يمثلون سر السعادة لأسرهم.

وتنافس مؤجرو الشماسي والكراسي وأصحاب الكافتيريات على طرح تخفيضات وعروض لجذب المصطافين، حيث يبدأ سعر تأجير 4 كراسي وشمسية من 100 جنيه ويزداد حسب مستوى الخدمات المقدمة، فيما يبدأ سعر المشروبات الساخنة من 10 جنيهات، والمشروبات الباردة من 20 جنيهًا، وزجاجة المياه الصغيرة من 10 جنيهات.

ووجّه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، والتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف لتأمين الشواطئ، حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان الوهمي في عمق البحر، والتأكيد على الالتزام بتعليمات السلامة.

