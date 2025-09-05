أسيوط تزيل عمارات عرب المدابغ وتبدأ خطة تطوير كبرى (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب، لمتابعة أعمال إزالة عمارات الإيواء التي تم إخلاؤها وتعويض سكانها.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة؛ تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم أهالي المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من الخطة ستشمل إعادة التخطيط العمراني للمنطقة وفقًا لاحتياجات المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا عرض الرسومات الهندسية والمخططات التنفيذية تمهيدًا لإقامة مشروعات إنتاجية وتنموية توفر فرص عمل للشباب وتدعم أصحاب الورش والحرفيين.

وشدد "أبو النصر" على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف محافظ أسيوط أن خطة التطوير تعتمد على تجهيز مساحات متكاملة لرواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني لتحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، إلى جانب تحديث الصناعات والحرف الصغيرة بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع وتحقيق أقصى استفادة من الموقع بعد إعادة تخطيطه.

وأوضح المحافظ أن الهدف هو إقامة مجتمع عمراني وتنموي جديد يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين، ويضع منطقة عرب المدابغ على خريطة التنمية المستدامة.