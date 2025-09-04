الوجبة القاتلة.. آخر مستجدات واقعة تسمم 104 أشخاص داخل مطعم فى المنيا

المنيا- جمال محمد:



أعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات حالة مصابي حادث التسمم الذي شهدته مدينة المنيا بالأمس، عقب تناولهم وجبات غذاء "فراخ وأرز" من أحد المطاعم بمنطقة أبو هلال.



وقال المصدر، إن 35 حالة لازالت تتلقى العلاج داخل المستشفى الجامعي وغالبيتها مستقرة، فضلاً عن حالات أخرى في مستشفى الصدر تحت الملاحظة، ومن بينهم أطفال.



وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي ، إلى أن لجنة فحص الأغذية حصلت على العديد من العينات بجميع أطعمة المطعم بالأمس، وتم إرسالها للمعامل لفحصها، مع صدور قرار بغلق المطعم من الجهات المختصة.



في السياق ذاته، تحفظت الأجهزة الأمنية على مسؤولي المطعم والعاملين به، وحررت لهم المحاضر اللازمة لحين كشف ملابسات الواقعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من مستشفى المنيا الجامعي بوصول عدداً من الأشخاص يعانون من قيء وآلام بالبطن، واشتباه تسمم غذائي.



وبلغ عدد الحالات المصابة 82 حالة وصلت تباعاً إلى استقبال المستشفى، وفي الساعة الأولى من اليوم ترددت حالات أخرى للاطمئنان على صحتها بعد شعورهم بآلام خفيفة عقب تناولهم من المطعم ليبلغ إجمالي العدد 104 حالات، وبتوقيع الكشف الطبي تبين تناولهم وجبات "فراخ وأرز" من أحد مطاعم حي جنوب المدينة، وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، وتقرر خروج غالبيتهم بالأمس، مع إغلاق المطعم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.