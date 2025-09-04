الصحة بالقليوبية تغلق مركزًا لعلاج الإدمان يديره غير أطباء - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أغلقت أجهزة مديرية الصحة فى القليوبية، بالتنسيق مع مباحث قسم العبور مركزًا خاصًا للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد ضبط مخالفات جسيمة بداخله، شملت إدارة المنشأة دون ترخيص واحتجاز مرضى نفسيين و عقليين داخل أماكن غير مصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.



وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث شُكّلت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة العبور برئاسة الدكتور سعيد سلامة مسئول العلاج الحر وعضوية الدكتور محمد سلامة عبدالغني والدكتور مالك مجدي عبداللطيف مفتشي الإدارة، وبمشاركة مباحث قسم العبور.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بالواقعة ضد مالك المركز، وإحالته للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة التي تباشر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت مديرية الصحة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبمتابعة من الدكتور أحمد حسن الشحات مدير الإدارة الصحية بالعبور، وذلك لضبط المخالفات والتصدي للمنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.





