إعلان

سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

08:29 م 30/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (2)
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (5)
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (6)
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (7)
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (4)
  • عرض 7 صورة
    سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وفودًا رفيعة المستوى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وضمان الإغلاق الجيد للمرحلة الأولى من قرض البرنامج.

رحب محافظ سوهاج بالوفود الزائرة، مؤكدًا على الأثر الكبير الذي أحدثه البرنامج في تحقيق طفرة تنموية بالمحافظة. وتستمر الزيارة حتى 3 أكتوبر المقبل، وتشمل جولات ميدانية وورش عمل لتقييم أثر البرنامج.

يتضمن جدول الزيارة تفقد عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها سوق ناصر الحضري، تكتل النسيج بالكوثر، المنطقة الصناعية بغرب جرجا، ومحطات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى اجتماعات تنسيقية تهدف لتعزيز التنافسية واللامركزية واستدامة الجهود التنموية، على أن تختتم الزيارة بجولة في معبد أبيدوس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج البنك الدولي الاتحاد الأوروبي خالد عبد الحليم محافظ قنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* الصحة" تُحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت.. وتؤكد التحرك لـ"غلق الصفحات"
ترامب عن الشرق الأوسط: إمّا أن يهدأ أو سيتدخل الجيش الأمريكي