سوهاج تستقبل وفودًا دولية لمتابعة مشروعات تنمية الصعيد (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وفودًا رفيعة المستوى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وضمان الإغلاق الجيد للمرحلة الأولى من قرض البرنامج.

رحب محافظ سوهاج بالوفود الزائرة، مؤكدًا على الأثر الكبير الذي أحدثه البرنامج في تحقيق طفرة تنموية بالمحافظة. وتستمر الزيارة حتى 3 أكتوبر المقبل، وتشمل جولات ميدانية وورش عمل لتقييم أثر البرنامج.

يتضمن جدول الزيارة تفقد عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها سوق ناصر الحضري، تكتل النسيج بالكوثر، المنطقة الصناعية بغرب جرجا، ومحطات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى اجتماعات تنسيقية تهدف لتعزيز التنافسية واللامركزية واستدامة الجهود التنموية، على أن تختتم الزيارة بجولة في معبد أبيدوس.