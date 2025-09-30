بالصور - إيبارشية ديروط وصنبو تنهي استعداداتها لاستقبال البابا تواضروس

الأقصر تكشف أسرارها.. كتل أثرية عملاقة ترى النور بعد أكثر من ألفي عام

أنهت إيبارشية ديروط وصنبو بمحافظة أسيوط، برئاسة الأنبا برسوم، مطران الإيبارشية، كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رعوية تستمر لمدة أسبوع بمحافظة أسيوط.

وكشف مصدر كنسي بالإيبارشية، أن البابا سيبدأ جولته الرعوية من إيبارشية ديروط وصنبو، حيث من المقرر أن يزور كنيسة الشهيد العظيم الأمير تاوضروس المشرقي بصنبو، وسط توافد كبير من الأهالي الذين حرصوا على الحضور لنيل البركة والمشاركة في الاحتفالية.

ووفقًا لمصادر كنسية، تشمل الزيارة تفقد سبع إيبارشيات بالمحافظة، حيث يبدأ البابا جولته من إيبارشية ديروط وصنبو، وكان في استقباله الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، إلى جانب عدد من الآباء الأساقفة وجموع الشعب. ويتوجه بعدها إلى دير العذراء المُحرَّق العامر، حيث يلتقي الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، وسط حضور كثيف من الرهبان والمصلين.

وفي يوم الخميس 2 أكتوبر، يزور البابا مدينة أسيوط الجديدة، حيث يستقبله الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ويشارك في افتتاح نادي الإيمان وزيارة مزرعة كيرومينا، على أن يُقام مساء اليوم نفسه احتفال رسمي بهذه المناسبة.

أما يوم الجمعة 3 أكتوبر، فيدشن البابا مذابح مغارة العذراء بدير السيدة العذراء بجبل درنكة، ويعقد لقاءً مع الآباء الكهنة، ثم يزور عددًا من كنائس مركزي ساحل سليم والبداري، ويختتم اليوم بعشاء رسمي على شرفه.

ويبدأ برنامج السبت 4 أكتوبر بتدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بحي غرب أسيوط ومذابحها، بمناسبة اليوبيل الفضي للتجليات الإلهية، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والكنسية، منها كاتدرائية العذراء بمنطقة المعلمين، ومدارس جديدة، ووضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي. وفي المساء، يلتقي البابا بخورس المكرسات بعد افتتاح قاعة جديدة بفندق العذراء عند سفح جبل درنكة.

ويواصل البابا زيارته يوم الأحد 5 أكتوبر بتدشين كنائس بدير العذراء مريم بدرنكة، ويترأس القداس الإلهي بسفينة النجاة، ثم يتوجه إلى دير الزاوية وكاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي.

أما يوم الاثنين 6 أكتوبر، فيزور ديرَي الأمير تادرس المشرقي بمنفلوط ومارمينا المعلق بإيبارشية أبنوب والفتح، وتُختتم الجولة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بتدشين كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس. وقد أعلن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، خلال عظته الأسبوعية، أن صلوات رفع البخور ستبدأ في السابعة صباحًا، على أن يُبارك البابا الجموع من الطابق الرابع للكنيسة.

وأنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.