شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النعماني إن الدكتور أيمن عاشور استهل المجلس بتقديم خالص التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

وأضاف أن المجلس استعرض عدد من القرارات ومنها الافتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، خلال الفترة من 25 - 30 أكتوبر، مع تنظيم الحفل الختامي للمبادرة في فبراير القادم، موجها بأهمية تعاون كافة الجامعات في المشاركة في تنفيذ المبادرة، مع تقديم تقييم شامل لمدى تأهيل كافة المباني الجامعية للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأوضح النعماني أن الدكتور أيمن عاشور أكد على أهمية تفعيل دور مراكز الجامعات للتأهيل المهني خاصة في مجالات ريادة الأعمال ومهارات الحاسب والذكاء الاصطناعي ومهارات الاتصال، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، إلى جانب دعم الطلاب أصحاب المواهب خلال العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، ومنها تنفيذ المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين، والمعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025)، بمدينة جوتنبرج بالسويد، وتقرير مشاركة الجامعات في فعاليات الموتمر.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الأنشطة الطلابية بالجامعات ومسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية، وحصاد الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية لعام 2024/2025، وعرض معايير المسابقة، مقدمًا الشكر لكافة الجامعات على دعمها الكبير لتنفيذ الأنشطة الطلابية.