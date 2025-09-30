مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بينهم جثة مجهولة الهوية، وإصابة 12 آخرين.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق نجع حمادي – قنا الصحراوي.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: عدلية. ح. س، 38 عامًا، أماني. ع. م، 41 عامًا، وجثة مجهولة الهوية، فيما أصيب كل من: عمر. س (سائق الميكروباص)، راوية. م. ه، شربات. ع. خ، نجوى. م. ع، عفاف. ع، عطيات. ع، عفاف. ن. ا، رحمة. ع. ح، زينب. م. ن، صباح. ن. ع، فاطمة. ر. ا، ونسمة. ص. م.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقلت الجثامين والمصابون إلى مستشفى نجع حمادي العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب وملابسات الحادث.