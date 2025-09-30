أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمركز أبنوب، والتي تُعد أول مدرسة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية في المركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أحمد حسنين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومحمد ماهر، وكيل الإدارة، حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم، وشارك الطلاب والمعلمين فعاليات اليوم الدراسي.

وتضم المدرسة 57 فصلًا دراسيًا، ويبلغ عدد طلابها 2678 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 7 قاعات لرياض الأطفال، وخلال جولته، تابع دسوقي انتظام العملية التعليمية، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، إلى جانب معمل الحاسب الآلي والمكتبة، واطّلع على مستوى الطلاب داخل الحصص الدراسية.

وأشاد وكيل الوزارة بأعمال التطوير التي شهدها أحد مباني المدرسة ضمن مشروعات المنحة الألمانية، ليصبح أول مبنى صديق للبيئة في مركز أبنوب، ويعمل من خلال محطتين للطاقة الشمسية.

كما تم رفع كفاءته الإنشائية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتزويده بمنظومة كهرباء حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب نظام متكامل لتدوير المخلفات، ومنظومة إطفاء حديثة، وتطوير دورات المياه والمعامل والفصول الدراسية.

وأكد دسوقي أهمية تعميم تجربة فصل المخلفات في المدارس، وتكثيف برامج التوعية بالنظافة والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة في المجال البيئي.

وشدد على ضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتقليل التلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

كما شدد على الالتزام بتوجيهات محافظ أسيوط بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية، والاهتمام بالأنشطة الصفية لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب، وإشراكهم في المسابقات المختلفة، إلى جانب الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، لترسيخ قيم الولاء والانتماء، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.