لا تفوّت نبضة.. جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للقلب -صور

نظم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب تحت شعار "لا تفوّت نبضة"، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس.

ويحتفل العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، وهي مناسبة أطلقها الاتحاد العالمي للقلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تعد السبب الأول للوفيات على مستوى العالم.

تضمنت فعاليات الاحتفالية تقديم خدمات الفحص والكشف المبكر للمواطنين والعاملين بالمعهد مجانًا، في إطار المبادرة الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة".

وأوضحت الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، أن الفحوصات شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، الاعتلال الكلوي، إلى جانب برامج الكشف المبكر عن الأورام مثل أورام الرئة، القولون، المثانة والرحم.

وأشارت إلى إطلاق فيديو توعوي خاص بالوقاية من أمراض القلب ركز على أهمية تبني أسلوب حياة صحي، والابتعاد عن عوامل الخطورة مثل التدخين، والسمنة، وقلة النشاط البدني، مع التشديد على ضرورة تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

ومن جانبها، قالت الدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اختيار شعار هذا العام "لا تفوّت نبضة" يرمز إلى أن القلب ليس مجرد عضو حيوي، بل هو مصدر للحياة والحيوية، والحفاظ عليه مسؤولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع معًا.

وأشارت إلى الدور الرائد للمعهد العالي للصحة العامة في دعم مبادرات التوعية والكشف المبكر، وترسيخ رسالة جامعة الإسكندرية في حماية صحة الإنسان وتحسين جودة الحياة للمجتمع السكندري.