محافظة سوهاج تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن مخالفات المواقف

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تخصيص لجان من الوحدات المحلية للمرور الدوري على جميع مواقف سيارات الأجرة بدائرة المحافظة؛ للتأكد من توافر السيارات داخل المواقف، والتزام السائقين بالتسعيرة الرسمية لخطوط السير.

وكلف محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية بتعيين نوابهم للتواجد الدائم بمواقع المواقف، لمتابعة انتظام العمل والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تطرأ، والإعلان عن أرقام تليفونات خاصة للتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل عاجل.

وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الأرقام المعلنة.

وأكد المحافظ على استمرار فتح باب التراخيص أمام راغبي استخراج التراخيص للسيارات الأجرة بالمواقف، بما يساهم في تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج خصصت الأرقام التالية لتلقي أية شكاوى خاصة بمخالفات نقل الركاب: الخط الساخن 114، واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733، رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093، رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360، رقم عمليات مرور سوهاج ( 2130134/093)، الخط الساخن لمبادرة" صوتك مسموع" 15330، رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01200353111، رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.