‬ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة بشبين الكوم في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة بمدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط 2 طن من اللحوم والدواجن والكبدة والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

شارك في الحملة ياسر سالم، رئيس مجلس مدينة شبين الكوم، وأمل عصام، رئيس الوحدة المحلية بشنوان، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، وبمشاركة الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.

وشملت الحملة المرور على عدد من قرى مركز شبين الكوم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، حفاظًا على صحة المواطنين.