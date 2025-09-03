محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم لتكريم أوائل الشهادات العامة الإعدادية والثانوية، والشهادات الأزهرية الإعدادية والثانوية، والتعليم الفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وذلك على مسرح مدرسة التكنولوجيا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

حضر الاحتفالية كل من: اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، السيد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتور مؤمن الهواري، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية.

وأشاد المحافظ بجهود الأسر وأولياء الأمور في دعم الطلاب المتفوقين، مؤكداً أن الأسرة هي الجندي المعلوم خلف نجاح أبنائها، معربًا عن سعادته بتكريم الطلاب، ومؤكدًا لهم أن هذا التفوق يمثل بداية الطريق نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على هذا المستوى من النجاح ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجالات العمل المختلفة.

وأكد المحافظ على العلاقة الوثيقة بين الوعي والتعليم، مشددًا على أن التعليم هو أساس التقدم والمفتاح لإخراج أفراد واعين بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفني، وحاجة سوق العمل للعمالة المدربة، ومبرزًا مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التطور التكنولوجي والمعرفي في المصانع والمعدات.

وفي ختام كلمته، أشاد المحافظ بدور القائمين على العملية التعليمية من أساتذة ومعلمين وإداريين، موجهاً لهم الشكر على جهودهم في تحقيق هذا التفوق، وقدم للطلاب شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما التقط صورًا تذكارية معهم وأولياء أمورهم.

وشهد الحفل أيضًا تقديم عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية والوطنية لطلاب التعليم العام، الأزهر، وذوي الهمم، ضمن فعاليات الاحتفال بالنجاحات التعليمية بالمحافظة.