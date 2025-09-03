إعلان

‬انفراجة مرورية.. القليوبية تستعد لإنشاء كوبري علوي عند مزلقاني قليوب (صور)

07:39 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، اجتماعًا لمناقشة مقترح إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقاني عرب العراقي وقليوب المحطة بمدينة قليوب.

شهد الاجتماع حضور كل من: اللواء محمد حواس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، إلى جانب فريق من خبراء كلية الهندسة بجامعة عين شمس، لبحث التصور الفني للمشروع.

ويهدف المشروع إلى ربط الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) بطريق نوي – شبين القناطر ومنطقة قليوب المحطة، بما يخفف من الكثافة المرورية المتكررة، ويقلل الزحام اليومي، ويساهم في تحقيق سيولة مرورية شاملة بالمنطقة.

وأكد المحافظ ونائب وزير النقل أن الكوبري المقترح يمثل حلًا جذريًا لمشكلة الاختناقات المرورية، ويعزز معايير السلامة، مشيرين إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير محاور نقل بديلة وآمنة، تواكب الطفرة التنموية التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إنشاء كوبري علوي القليوبية مزلقاني قليوب
