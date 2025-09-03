بني سويف – حمدي سليمان:

نفت جامعة بني سويف ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى الطالبات من ذوي الهمم للتنمر أثناء تقدمها للالتحاق بالدبلومة التربوية بكلية التربية.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن جميع إجراءات المقابلات الشخصية تُجرى في إطار من الاحترام الكامل ومراعاة حقوق الطلاب كافة، وخاصة أصحاب الهمم الذين توليهم الجامعة اهتمامًا خاصًا وتوفر لهم بيئة تعليمية شاملة وداعمة.

وأوضح البيان أن الطالبة جرى استقبالها وتسلم ملفها، ثم توجهت للجنة المقابلات الشخصية، والتي تختص بالتأكد من مدى قابلية المتقدمين لمهنة التدريس وخلوهم من مشكلات صحية تعيق ممارسة المهنة، وفقًا للائحة الموحدة لكليات التربية.

وأضاف أن موضوع الطالبة أُحيل إلى اللجنة العليا لإبداء الرأي كإجراء تنظيمي، مع إلزام جميع المتقدمين باجتياز الكشف الطبي المخصص للالتحاق بالدبلوم العام في التربية، والمقابلة الشخصية المقررة.

ودعت الجامعة إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تثير البلبلة أو تسيء إلى المؤسسات التعليمية، مؤكدة التزامها الدائم بتوفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلاب.

وكانت الطالبة مي محمد صلاح – الحاصلة على ماجستير في القانون بتقدير جيد جدًا – قد نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" أنها تعرضت لموقف وصفته بـ"المؤلم" أثناء التقديم، مشيرة إلى أن أحد أعضاء اللجنة تنمر عليها بسبب إعاقتها الحركية واعتمادها على عكاز طبي، وأخبرها بأنها "لا تصلح للعمل بالتربية والتعليم".

وقالت الطالبة إن ما جرى يمثل تمييزًا صريحًا ضدها، رغم تميزها العلمي، مطالبة بفتح تحقيق رسمي وضمان حقوقها في التقديم أسوة بزملائها، وقد أثارت روايتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث تعالت أصوات داعمة لها ومطالبة بمحاسبة المسؤولين.