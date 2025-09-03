إعلان

"تروسيكل دخل في ميكروباص".. مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث بالمنوفية

02:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:


شهد طريق "طملاي- السادات" بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأربعاء، حادث أعلى كوبري طملاي، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى منوف العام.


مصدر مسؤول كشف لموقع مصراوي، أن الحادث نتج جراء اصطدام تروسيكل مع سيارة أجرة ميكروباص بشكل مفاجئ أعلى كوبري طملاي، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


في ذات السياق، تقرر وضع جثمان الطفلة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حادث أعلى كوبري طملاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة