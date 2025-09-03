"تروسيكل دخل في ميكروباص".. مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين في حادث بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



شهد طريق "طملاي- السادات" بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأربعاء، حادث أعلى كوبري طملاي، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى منوف العام.



مصدر مسؤول كشف لموقع مصراوي، أن الحادث نتج جراء اصطدام تروسيكل مع سيارة أجرة ميكروباص بشكل مفاجئ أعلى كوبري طملاي، وأبلغ الأهالي الجهات المعنية، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



في ذات السياق، تقرر وضع جثمان الطفلة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.





