بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.



أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية التي تضمن سير وانتظام العملية التعليمية ببورسعيد في هدوء ويسر، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وبورفؤاد في ملف الاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وناقش آليات التصدي للدروس الخصوصية، مناشدًا القائمين على العملية التعليمية بوضع الحلول والمقترحات التي تسهم في ربط الطالب بالمدرسة و تشجعيه في الاعتماد على الذات و اقتناعه بعدم الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، مشددًا على عدم تحميل أولياء الأمور أي مصروفات أو أعباء مالية إضافية خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الدراسية التي تتطلبها العملية التعليمية خلال العام الدراسي، والتخفيف عن أولياء الأمور ودعم ابنائهم في مناخ تعليمي مناسب.



ومن جانبه، أشار طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من إجراء الصيانة البسيطة بنسبة 92% من إجمالي المدارس بالمحافظة، وفتح مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية بداية من سبتمبر الحالي للتخفيف عن أولياء الأمور، مع سد العجز من المعلمين بجميع المواد الدراسية بالمحافظة بإجمالي 408 معلم، واستلام 95% من إجمالي الكتب الدراسية وجارِ الانتهاء من توزيعها على جميع المدارس.



وأضاف أنه تم تدريب 7525 معلم لجميع المراحل التعليمية خلال أغسطس الماضي، وتفعيل مبادرة البث المباشر" طوال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية و الثانوية، ومبادرة "زين فصلك" لتلاميذ المرحلة الابتدائية لخلق روح التعاون بين الطلاب.