بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة شقيق خالد بيبو في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شيع المئات في السويس جنازة محمد الأمين شقيق الكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلى ومدير قطاع الناشئين، من مسجد المدينة بحي فيصل في السويس، بحضور الأسرة والأهالي، بينما غاب نجوم الرياضة.

وتوفى محمد الأمين شقيق كابتن خالد بيبو صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 70 عاما بعد صراع مع المرض، ويقيم أشقاء وعائلة كابتن خالد بيبو في السويس حيث نشأ وتعلم كرة القدم، ولعب في نادي منتخب السويس قبل أن يبدأ رحلته الكروية مع النادي الأهلي.

وقضى الفقيد عمره في فرع الشركة المصرية للاتصالات بالسويس، وتدرج في المناصب حتى خرج في سن التقاعد، وتعرض الفترة الأخيرة لوعكة صحية، وتدهورت حالته حتى توفي صباح اليوم الأربعاء.

وقال محمد علي المحامي، ابن شقيقة الفقيد أن جثمان خاله سيوارى الثرى بمقابر العائلة في الروض الجديد بمحافظة السويس، بمشاركة الأهل والأصدقاء ومحبي الأسرة.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير الجيران والأهل والأقارب لدعم أسرة الفقيد وكابتن الأهلي في مصابهم، إلى جانب الأهل، في مشهد يجسد مكانة بيبو الكبيرة لدى أبناء السويس ومحبيه في الوسط الرياضي.

وحرص أصدقاء الراحل على تقديم التعازي للكابتن خالد، عقب صلاة الجنازة َ.

