إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصاصين – مفارق خيري بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، حيث تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن السيارة الملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (6213 ر س و)، وأسفر الحادث عن إصابة الشاب عبد الرحمن محمد لطيف، 21 عامًا، مقيم بمنطقة بوسعيد السلام، باشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر بالترقوة اليسرى. كما أُصيب أحمد مصطفى عطية علي، 43 عامًا، مقيم ببلبيس في محافظة الشرقية، بكدمات شديدة في الظهر وكدمة بالكتف الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد رجب عبد الله، 46 عامًا، من محافظة الشرقية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما تعرض السيد عبد المنعم عبد الله، 62 عامًا، من الشرقية أيضًا، لكدمات وسحجات بالجسم، ورفض نقله إلى المستشفى.

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة