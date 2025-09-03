الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت سرعة الرياح في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط ما أثر على السباحة والأنشطة البحرية بشواطئ الإسكندرية، خاصة بالقطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة والمباشرة مع البحر.

وقررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية منع نزول البحر بشواطئ العجمي والقطاع الغربي بالكامل، حيث رفعت أبراج المراقبة الرايات الحمراء حفاظًا على سلامة المصطافين والرواد.

وناشدت الإدارة المصطافين، الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم نزول البحر، مؤكدة أن الشواطئ مفتوحة أمام الزوار وليست مغلقة، إذ يسمح للمصطافين بالجلوس على الرمال فقط.

بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي مثل سيدي بشر والمندرة الرايات الصفراء ما يعني ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر، والاستماع جيدًا لتعليمات رجال الإنقاذ.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وحول نسب الإقبال على الشواطئ، أوضحت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أنها لا تزال متوسطة، مشيرة إلى أن السباحة حتى الغروب فقط حرصا على سلامة الجميع.

وجددت المصايف تحذيرها للمصطافين بضرورة عدم دفع إكرامية والحفاظ على نظافة الشواطئ، مناشدة رواد الشواطئ بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.

يشار إلى أن الإسكندرية تشهد، اليوم الأربعاء، طقسًا حار رطب إذ تراوحت درجات الحرارة بين 26 درجة للصغرى و29 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 19 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة 56%.