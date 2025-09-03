23 ألف فدان.. زراعة البحيرة: إنتاج القطن مبشر هذا العام -صور

البحيرة - أحمد نصرة:



صرح الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام بلغت 23 ألفا و134 فدانا، بينها 16 ألفا و509 فدانا ائتمان و5045 فدانا إصلاح زراعي و1580 فدانا استصلاح.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء، زراعات القطن بمركز دمنهور يعد من أهم المراكز في زراعة القطن بمساحة 1668 فدانا من الصنف جيزة 186.



وأضاف عزام أن زراعات القطن بحالة جيدة ونسبة التحميل واللوز مرتفعة، موضحا أنه جرى الانتهاء من الرش الوقائي الأول بجميع المراكز باستخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، مع متابعة مكافحة أي بؤر إصابة بشكل فوري وإجراء الفحص الحشري يوميا، والتأكيد على توفير مستلزمات الإنتاج ورعاية المزارعين حتى موسم الجني.



ورافق وكيل الوزارة خلال جولته الميدانية بمركز دمنهور المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة الحقلية، والمهندسة رضا محمد صالح رئيس قسمي المكافحة والمبيدات، حيث جرى المرور على عدد من المصايد المنفذة سنويا لاصطياد اليرقات الضارة بالمحصول.



وأوضح عمار أن المرور اليومي مستمر بالمراكز لمتابعة تنفيذ التوصيات الفنية والإرشادية في جميع المراحل منذ الزراعة وحتى الخف والري ورية المحاياة، مع مراعاة عدم التعطيش أو التغريق، ومتابعة الهياج الخضري وإجراء لقاءات مباشرة مع المزارعين وتقديم التوصيات اللازمة خلال الزيارات الحقلية.



وأشارت صالح إلى أن التوجيهات خلال الشهر الحالي تركز على الحفاظ على الحمل الثمري حتى ظهور علامات النضج، والالتزام بالري المنتظم حتى آخر رية دون تعطيش أو تغريق لتجنب أمراض الذبول والاصفرار وتساقط اللوز، إلى جانب استمرار الفحص الحشري وسرعة العلاج، مؤكدة الانتهاء من الرش الوقائي الأول لمحصول القطن بجميع مراكز المحافظة.









