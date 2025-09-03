الحزن يودي بحياة والدة وخالة شاب لقي مصرعه غرقا في الأقصر



الأقصر- محمد محروس:

عاش أهالي مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، حالة من الحزن عقب وفاة السيدة "راهبة جيد"، وشقيقتها "كرستين جيد"، حزنًا على رحيل نجل الأولى الشاب "كيرلس عماد"، الذي لقي مصرعه غرقًا أثناء عمله بنهر النيل بمدينة إسنا منذ نحو أسبوع.

كانت واقعة غرق الشاب كيرلس قد أثارت موجة من الحزن والتعاطف بين أبناء أرمنت والمناطق المجاورة، قبل أن تتضاعف المأساة بوفاة والدته وخالته متأثرتين بشدة الصدمة والفاجعة، ما أدخل أسرته وأهالي المنطقة في حالة من الحزن العميق.

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء والدعاء للأسرة، وسط مطالبات بالدعم النفسي والاجتماعي لهم، في ظل هذه الحادثة المفجعة التي لامست قلوب الجميع.