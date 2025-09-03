مدح وذكر.. أهالي يحتفلون بالمولد النبوي في كفر الشيخ- صور



كفر الشبخ- إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، أجواء روحانية مميزة خلال احتفالات الأهالي بالمولد النبوي الشريف، وسط تزيين ساحة مكان الاحتفال بأنوار الزينة، وارتفاع أصوات المدائح والأذكار في حب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين.

وتخلل الاحتفال إقامة مآدبة عشاء للضيوف في أجواء من المحبة والكرم التي اعتاد عليها أبناء مدينة دسوق في مثل تلك المناسبات الدينية، فيما جرى تقديم المشروبات الساخنة للوافدين والمشاركين، في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي وحرارة الاستقبال.

كما شهد الاحتفال تنظيم حلقات للمديح والذكر، شارك فيها محبو آل البيت والمنشدون، الذين أحيوا الليلة بمدائح نبوية عطرة استحضرت السيرة النبوية الشريفة وأبرزت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.

وقال هاني أبوحلاوة، منظم الحفل، إنه يمثل تقليدًا أصيلاً توارثته الأجيال، ويحرص أبناء مدينة دسوق على إحيائه كل عام، لما يحمله من معانٍ روحانية عميقة تعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتبعث في النفوس البهجة والسكينة.