بينهم 50 خاتمًا.. سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (فيديو وصور)

12:29 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (1)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (4)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (5)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (6)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (8)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (9)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (10)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (11)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (12)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (3)
    سوهاج تحتفي بـ400 من حفظة القرآن (2)
سوهاج - عمار عبدالواحد:

في حفل كبير بمدينة طهطا، شهدت محافظة سوهاج، مساء اليوم، تكريم 400 من الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم، من بينهم 50 أتموا حفظ كتاب الله كاملًا.

أقيمت الاحتفالية الكبرى بحضور لفيف من علماء الأزهر والأوقاف والشخصيات العامة، حيث بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت فقرات متنوعة نالت إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الحافظين والحافظات، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله تعالى.

محافظة سوهاج القرآن الكريم علماء الأزهر
